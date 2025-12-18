У Дніпрі згорів магазин-кафе: на згарищі знайшли тіло чоловіка
Пожежа сталася вночі 18 грудня у Чечелівському районі міста Дніпро
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На вулиці Романа Шухевича горів дах магазину-кафе, оздоблення стін та майно всередині. Загальна площа пожежі становила 50 кв.м.
Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка. Пожежу ліквідували.
Обставини та причини трагедії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 16 грудня в селі на Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини. Причини загоряння встановлюються.
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика
18 грудня 2025, 12:26Підтримка медицини сьогодні – врятовані життя завтра: Денис Парамонов про допомогу Центру кардіології
18 грудня 2025, 12:05На Київщині чоловік знайшов зброю під час збирання грибів у лісосмузі
18 грудня 2025, 12:03У Рівному шахрай продав чуже авто як своє
18 грудня 2025, 11:55Росія не на межі краху, але у найслабшій позиції з 2022 року
18 грудня 2025, 11:55У Варшаві заарештували українця з понад 70 кг наркотиків: деталі затримання
18 грудня 2025, 11:29У Києві чоловік травмував кухонним тесаком свого 10-річного сина, який намагався захистити сестру
18 грудня 2025, 11:24На Львівщині легковик врізався у вантажівку: двоє постраждалих
18 грудня 2025, 11:05Комітети ВР знову відкриті для журналістів та активістів: Зеленський підписав закон
18 грудня 2025, 10:56У Києві чоловік під час конфлікту задушив знайомого кайданками
18 грудня 2025, 10:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі блоги »