18 грудня 2025, 10:27

У Дніпрі згорів магазин-кафе: на згарищі знайшли тіло чоловіка

18 грудня 2025, 10:27
Фото: ДСНС
Пожежа сталася вночі 18 грудня у Чечелівському районі міста Дніпро

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На вулиці Романа Шухевича горів дах магазину-кафе, оздоблення стін та майно всередині. Загальна площа пожежі становила 50 кв.м.

Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка. Пожежу ліквідували.

Обставини та причини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 16 грудня в селі на Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини. Причини загоряння встановлюються.

Дніпро події пожежа рятувальники загиблий
