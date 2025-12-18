11:29  18 грудня
У Варшаві заарештували українця з понад 70 кг наркотиків: деталі затримання
08:56  18 грудня
В Одесі накрили мережу нелегальних АЗС з фальсифікованим пальним
08:26  18 грудня
На Вінниччині у водоймі втопилися двоє рибаків
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2025, 10:29

ЗМІ: українська делегація може приїхати до Маямі слідом за російським представником

18 грудня 2025, 10:29
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умеровим може відвідати Маямі наприкінці цього тижня для переговорів із представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Axios, передає RegioNews.

Перед цим 20-21 грудня Маямі відвідає представник глави Кремля Кирило Дмитрієв для переговорів щодо "мирного плану" США.

Водночас наразі не планується тристороння зустріч між США, Україною та Росією.

Раніше Віткофф і Кушнер проводили переговори в Берліні з українськими та європейськими посадовцями, обговорюючи гарантії безпеки для Києва та питання територіальних поступок, зокрема частини Донбасу.

Нагадаємо, спеціальний посланник президента США Стів Віткофф повідомив про значний прогрес, досягнутий під час переговорів американської та української делегацій, які відбулися 14 грудня в Берліні.

Раніше повідомлялося, що під час переговорів Віткофф та Джаред Кушнер тиснули на Україну з вимогою вивести війська з підконтрольної частини Донбасу як умови досягнення миру з Росією.

Минулого тижня Дональд Трамп шокував заявою, що Зеленський нібито єдиний, кому не подобається мирний план.

Американський президент також заявляв, що Росія погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ США війна РНБО Умєров Рустем мир делегація Майамі
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Подзвонили з банку: на Житомирщині шахраї "обчистили" рахунок пенсіонера
18 грудня 2025, 12:35
Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика
18 грудня 2025, 12:26
Підтримка медицини сьогодні – врятовані життя завтра: Денис Парамонов про допомогу Центру кардіології
18 грудня 2025, 12:05
На Київщині чоловік знайшов зброю під час збирання грибів у лісосмузі
18 грудня 2025, 12:03
У Рівному шахрай продав чуже авто як своє
18 грудня 2025, 11:55
Росія не на межі краху, але у найслабшій позиції з 2022 року
18 грудня 2025, 11:55
У Варшаві заарештували українця з понад 70 кг наркотиків: деталі затримання
18 грудня 2025, 11:29
У Києві чоловік травмував кухонним тесаком свого 10-річного сина, який намагався захистити сестру
18 грудня 2025, 11:24
На Львівщині легковик врізався у вантажівку: двоє постраждалих
18 грудня 2025, 11:05
Комітети ВР знову відкриті для журналістів та активістів: Зеленський підписав закон
18 грудня 2025, 10:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »