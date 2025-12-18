ЗМІ: українська делегація може приїхати до Маямі слідом за російським представником

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умеровим може відвідати Маямі наприкінці цього тижня для переговорів із представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Axios, передає RegioNews.

Перед цим 20-21 грудня Маямі відвідає представник глави Кремля Кирило Дмитрієв для переговорів щодо "мирного плану" США.

Водночас наразі не планується тристороння зустріч між США, Україною та Росією.

Раніше Віткофф і Кушнер проводили переговори в Берліні з українськими та європейськими посадовцями, обговорюючи гарантії безпеки для Києва та питання територіальних поступок, зокрема частини Донбасу.

Нагадаємо, спеціальний посланник президента США Стів Віткофф повідомив про значний прогрес, досягнутий під час переговорів американської та української делегацій, які відбулися 14 грудня в Берліні.

Раніше повідомлялося, що під час переговорів Віткофф та Джаред Кушнер тиснули на Україну з вимогою вивести війська з підконтрольної частини Донбасу як умови досягнення миру з Росією.

Минулого тижня Дональд Трамп шокував заявою, що Зеленський нібито єдиний, кому не подобається мирний план.

Американський президент також заявляв, що Росія погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

