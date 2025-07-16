У Хмельницькому у воді виявили тіло потопельника
Чергова трагічна подія сталася ввечері 14 липня у місті Хмельницький. У воді загинув місцевий житель
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Хмельницькій області.
Близько 17:00 місцеві мешканці помітили потопельника у водоймі на вулиці Панаса Мирного.
"Фахівці обстежили акваторію та виявили тіло чоловіка 1970 року народження", — йдеться в повідомленні.
Наразі всі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, днями у Хмельницькому з водойми дістали тіло невідомого чоловіка.
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