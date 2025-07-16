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16 липня 2025, 02:15

У Хмельницькому у воді виявили тіло потопельника

16 липня 2025, 02:15
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фото: ДСНС України у Хмельницькій області
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Чергова трагічна подія сталася ввечері 14 липня у місті Хмельницький. У воді загинув місцевий житель

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Хмельницькій області.

Близько 17:00 місцеві мешканці помітили потопельника у водоймі на вулиці Панаса Мирного.

"Фахівці обстежили акваторію та виявили тіло чоловіка 1970 року народження", — йдеться в повідомленні.

Наразі всі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, днями у Хмельницькому з водойми дістали тіло невідомого чоловіка.

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