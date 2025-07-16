В Хмельницком в воде обнаружили тело утопленника
Очередное трагическое событие произошло вечером 14 июля в городе Хмельницкий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
Местные жители заметили утопленника в водоеме на улице Панаса Мирного.
"Специалисты обследовали акваторию и обнаружили тело мужчины 1970 года рождения", — говорится в сообщении.
Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Напомним, на днях в Хмельницком из водоема достали тело неизвестного мужчины.
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