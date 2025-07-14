Пірнув і зник у воді: у Запоріжжі потонув 17-річний юнак

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Нещасний трагічний випадок стався в суботу, 12 липня, в одному з районів Запоріжжя. Тіло хлопця дістали з водойми наступного дня

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 15:00 у затопленому кар’єрі 17-річний хлопець пірнув у воду та зник. Водолазам не вдалося знайти його до настання темряви. Для пошуків застосували підводний дрон.

"Наступного дня рятувальники виявили тіло хлопця на глибині 10 метрів на відстані 10 метрів від берега", — йдеться в повідомленні.

Його дістали на берег та передали працівникам поліції для проведення судово-медичної експертизи.