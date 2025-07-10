У Хмельницькому сталася пожежа в ресторані

фото: ДСНС України у Хмельницькій області

Пожежа виникла ввечері 8 липня у Хмельницькому, в одному з ресторанів у торгово-розважальному центрі на вулиці Кам’янецькій. Займання загасили

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.

Займання виникло у вентиляційній шахті кухні ресторану близько 21:10. Пожежу оперативно ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав.

"Причина займання наразі встановлюється", — йдеться в повідомленні.