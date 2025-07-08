На Дніпропетровщині під час пожежі живцем згоріла жінка

фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

У понеділок, 7 липня, у Павлограді на Дніпропетровщині сталася смертельна пожежа. Вогонь забрав життя місцевої жительки

Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Виявилося, що о 10:00 на вулиці Куликової загорівся житловий будинок. Рятувальники загасили займання на площі близько 15 квадратних метрів.

"Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки", — йдеться в повідомленні.

Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі.