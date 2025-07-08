Фото: ДСНС

У Київській області загорівся житловий будинок. Рятувальники знайшли тіло чоловіка, який загинув

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Пожежа сталась в селі Демидів Вишгородського району. Рятувальники оперативно загасили полум'я. На жаль, під час огляду знайшли тіло 51-річного чоловіка, який загинув внаслідок пожежі.

"За попередніми даними, пожежа могла виникнути через необережне поводження з вогнем, зокрема паління в ліжку. Остаточні висновки згодом до поліції нададуть працівники ДСНС", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Одещині внаслідок масштабних пожеж загинула жінка. Також відомо про ще трьох місцевих жителів, які отримали травми.