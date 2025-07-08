На Київщині загорівся будинок: є загиблий
У Київській області загорівся житловий будинок. Рятувальники знайшли тіло чоловіка, який загинув
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
Пожежа сталась в селі Демидів Вишгородського району. Рятувальники оперативно загасили полум'я. На жаль, під час огляду знайшли тіло 51-річного чоловіка, який загинув внаслідок пожежі.
"За попередніми даними, пожежа могла виникнути через необережне поводження з вогнем, зокрема паління в ліжку. Остаточні висновки згодом до поліції нададуть працівники ДСНС", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Одещині внаслідок масштабних пожеж загинула жінка. Також відомо про ще трьох місцевих жителів, які отримали травми.
На Дніпропетровщині під час пожежі живцем згоріла жінкаВсі новини »
08 липня 2025, 05:40Нічна атака на Одесу: спалахнули пожежі, загинула людина
07 липня 2025, 08:06Нічний обстріл Київщини: горіли гаражі та багатоповерхівка
04 липня 2025, 07:38
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
Уряд вирішив не виконувати закон про Бюро економічної безпеки і відмовився призначати очільника відомства
08 липня 2025, 20:48Понад 2 тисячі дітей з Запорізької області росіяни відправили в табори для мілітаризації - ISW
08 липня 2025, 20:27Компенсація за житло на ТОТ: єВідновлення – реальний механізм, RD4U – перспектива на роки. У чому проблема з першим
08 липня 2025, 20:25Пожежі та побиті будинки: росіяни знову накрили вогнем Дніпропетровщину
08 липня 2025, 19:55У Києві посадовці привласнили державні кошти під час реконструкції трамвайної лінії в Деснянському районі
08 липня 2025, 19:39Жителька Полтавщини готувала теракт на замовлення спецслужб рф
08 липня 2025, 19:34У Києві викрили ділків, які "продавали" повістки
08 липня 2025, 19:27У Кривому Розі вирвали телефон з рук 18-річної дівчини
08 липня 2025, 19:22В Україні хочуть створити цифрову систему для обліку квартирних черг і житла
08 липня 2025, 19:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться