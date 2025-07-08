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08 липня 2025, 17:45

На Одещині в пожежі загинула жінка

08 липня 2025, 17:45
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Фото: ДСНС
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По всій Україні масштабні пожежі. На жаль, в Одеській області у вогні загинула жінка

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

В Одеській області внаслідок пожеж загинула жінка троє людей отримали травми. Також на Закарпатті зафіксували понад 1 100 таких пожеж через загоряння сухої трави.

Рятувальники наголошують, що за останню добу в Україні було 393 випадки загоряння. Йдеться про 383 гектари українських земель. Найбільше пожеж сталось в Одеській області — 73 випадки, у Миколаївській — 39, а також у Дніпропетровській і Львівській — по 37.

"Під час ліквідації займання рятувальники активно застосовують безпілотники: вони проводять аеророзвідку та моніторинг з повітря, як-от на Закарпатті. Це дозволяє оперативно реагувати й оцінювати масштаби лиха", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше в Кіровоградській області загорівся дачний будинок. На жаль, на місці трагедії виявили тіла двох чоловіків.

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