В Хмельницком произошел пожар в ресторане

фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Пожар возник вечером 8 июля в Хмельницком, в одном из ресторанов в торгово-развлекательном центре на улице Каменецкой

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Возгорание возникло в вентиляционной шахте кухни ресторана около 21:10. Пожар оперативно ликвидирован. К счастью, никто не пострадал.

"Причина возгорания устанавливается", — говорится в сообщении.