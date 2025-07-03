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03 липня 2025, 19:13

ЄС виділив 76 млн євро на будівництво залізниці європейського стандарту: які ділянки оновлять

03 липня 2025, 19:13
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фото: Укрзалізниця
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ЄС виділяє значні кошти на модернізацію залізничної колії, що покращить сполучення України з Євросоюзом

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Європейський Союз ухвалив виділення 76 мільйонів євро грантової допомоги на будівництво колії європейського стандарту (1435 мм) від Львова до кордону з Польщею. Цей проєкт підтриманий Координаційним комітетом програми Connecting Europe Facility (CEF) і передбачає реалізацію першого етапу - ділянки Скнилів – Мостиська ІІ.

Реалізація проєкту дозволить поїздам з України безперешкодно курсувати до Польщі та інших країн ЄС без необхідності змінювати візки чи пересідати. Це значно скоротить час у дорозі для пасажирів і вантажів. Крім того, нова євроколія сприятиме розвитку інтермодальних перевезень і транзитних маршрутів, що зменшить тиск на автомобільні пункти пропуску.

Загалом цього року ЄС обрав 94 транспортні проєкти для фінансування, серед яких залізничний проєкт "Скнилів – Мостиська ІІ" від Укрзалізниці увійшов до топ-10 пріоритетних. Це свідчить про важливість і високий пріоритет для європейських партнерів модернізації української залізничної інфраструктури.

Варто додати, що найбільша частина коштів у програмі CEF - 77% - спрямована на розвиток залізничної мережі в Європі. Раніше "Укрзалізниця" вже перенесла пункт прикордонного контролю на станцію Мостиська ІІ, що спростило оформлення поїздів. Також завершується будівництво євроколії між Ужгородом і Чопом, яке також підтримується CEF та Європейським інвестиційним банком.

Раніше повідомлялося, Укрзалізниця отримала ще 4 нові вагони - з 28 червня вони вийдуть у рейс.

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