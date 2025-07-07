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07 июля 2025, 08:55

На Хмельнитчине произошел обрыв контактной сети: поезда курсируют с задержкой

07 июля 2025, 08:55
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фото: Укрзализныця
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Из-за обрыва контактной сети на Хмельнитчине ряд поездов курсирует с задержкой

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению контактной сети. Некоторые поезда курсируют с задержкой до трех часов.

Отклонение от графика:

  • №144/142 Рахов, Ивано-Франковск - Сумы, Чернигов +1.44;
  • №22/104 Львов – Харьков, Краматорск +3.16;
  • №74 Перемышль – Харьков +2.51;
  • №81 Киев – Чоп +2.20;
  • №705 Киев – Перемышль +2.50;
  • №12 Львов – Одесса +2.23;
  • №11 Одесса – Львов +1.46;
  • №59/57 Киев – Ужгород, Ясиня +2.20;
  • №26/136 Одесса – Ясиня, Черновцы +2.12;
  • №25/135 Ясиня, Черновцы – Одесса +1.13;
  • №58/60 Ужгород, Ясиня – Киев +1.09;
  • №89/125/129 Полтава, Киев - Перемышль, Мукачево +19 мин.

"Приносим извинения и ускоряемся, поезда уже сокращают отставание от графика", - говорится в сообщении "УЗ".

Напомним, ранее Европейский Союз выделил 76 млн евро на модернизацию железнодорожного пути, что улучшит сообщение Украины со странами ЕС.

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