На Хмельнитчине произошел обрыв контактной сети: поезда курсируют с задержкой

фото: Укрзализныця

Из-за обрыва контактной сети на Хмельнитчине ряд поездов курсирует с задержкой

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению контактной сети. Некоторые поезда курсируют с задержкой до трех часов.

Отклонение от графика:

№144/142 Рахов, Ивано-Франковск - Сумы, Чернигов +1.44;

№22/104 Львов – Харьков, Краматорск +3.16;

№74 Перемышль – Харьков +2.51;

№81 Киев – Чоп +2.20;

№705 Киев – Перемышль +2.50;

№12 Львов – Одесса +2.23;

№11 Одесса – Львов +1.46;

№59/57 Киев – Ужгород, Ясиня +2.20;

№26/136 Одесса – Ясиня, Черновцы +2.12;

№25/135 Ясиня, Черновцы – Одесса +1.13;

№58/60 Ужгород, Ясиня – Киев +1.09;

№89/125/129 Полтава, Киев - Перемышль, Мукачево +19 мин.

"Приносим извинения и ускоряемся, поезда уже сокращают отставание от графика", - говорится в сообщении "УЗ".