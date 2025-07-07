На Хмельнитчине произошел обрыв контактной сети: поезда курсируют с задержкой
Из-за обрыва контактной сети на Хмельнитчине ряд поездов курсирует с задержкой
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.
В настоящее время продолжаются работы по восстановлению контактной сети. Некоторые поезда курсируют с задержкой до трех часов.
Отклонение от графика:
- №144/142 Рахов, Ивано-Франковск - Сумы, Чернигов +1.44;
- №22/104 Львов – Харьков, Краматорск +3.16;
- №74 Перемышль – Харьков +2.51;
- №81 Киев – Чоп +2.20;
- №705 Киев – Перемышль +2.50;
- №12 Львов – Одесса +2.23;
- №11 Одесса – Львов +1.46;
- №59/57 Киев – Ужгород, Ясиня +2.20;
- №26/136 Одесса – Ясиня, Черновцы +2.12;
- №25/135 Ясиня, Черновцы – Одесса +1.13;
- №58/60 Ужгород, Ясиня – Киев +1.09;
- №89/125/129 Полтава, Киев - Перемышль, Мукачево +19 мин.
"Приносим извинения и ускоряемся, поезда уже сокращают отставание от графика", - говорится в сообщении "УЗ".
Напомним, ранее Европейский Союз выделил 76 млн евро на модернизацию железнодорожного пути, что улучшит сообщение Украины со странами ЕС.
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