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05 июля 2025, 18:10

Конфликт в Хмельницком закончился стрельбой: пострадавший – в больнице

05 июля 2025, 18:10
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фото: Национальная полиция
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В Хмельницком полиция задержала 24-летнего местного жителя, который во время конфликта устроил стрельбу в одном из микрорайонов города

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 4 июля по улице Народной Воли. По предварительным данным, между двумя мужчинами возникла ссора из-за строительства, в ходе которой младшее из них применило спецсредство для отстрела резиновых шаров.

В результате выстрела пострадал 52-летний хмельнитчанин. Его с телесными повреждениями госпитализировали в городскую больницу. Свидетели инцидента вызвали полицию и скорую помощь.

Нападавшего задержали. Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Напомним, недавно в Киевской области во дворе одного из жилых комплексов произошла стрельба. Пуля попала в окно квартиры, где в тот момент находились мама с маленьким ребенком.

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