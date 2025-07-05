Конфликт в Хмельницком закончился стрельбой: пострадавший – в больнице

фото: Национальная полиция

В Хмельницком полиция задержала 24-летнего местного жителя, который во время конфликта устроил стрельбу в одном из микрорайонов города

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 4 июля по улице Народной Воли. По предварительным данным, между двумя мужчинами возникла ссора из-за строительства, в ходе которой младшее из них применило спецсредство для отстрела резиновых шаров.

В результате выстрела пострадал 52-летний хмельнитчанин. Его с телесными повреждениями госпитализировали в городскую больницу. Свидетели инцидента вызвали полицию и скорую помощь.

Нападавшего задержали. Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Напомним, недавно в Киевской области во дворе одного из жилых комплексов произошла стрельба. Пуля попала в окно квартиры, где в тот момент находились мама с маленьким ребенком.