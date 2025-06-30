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На Хмельниччині судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК після отримання повістки. При цьому він сам провину не визнав

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Хмельницькій області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він отримав три роки позбавлення волі.

У жовтні 2023 року чоловік отримав повістку. Відомо, що він був придатним до служби за станом здоров'я, а також не мав відстрочки. При цьому він не з'явився до ТЦК і не повідомив про причини неявки.

На суді сам чоловік не визнав провину. За його словами, його двічі відправляли до військових частин, але там відмовлялись його прийняти. Причин неявки до ТЦК він не пам'ятає. При цьому він припустив, що в нього міг погіршитися стан здоров'я, адже він хворіє на епілепсію та має болі в спині.

"Також у 2024 році він проходив огляд у ВЛК, проте огляд не було завершено, адже йому дали направлення на обласну комісію, на яку він не поїхав через відсутність коштів. Вину не визнає, адже постійно перебуває на зв`язку і будь-що не перешкоджало працівникам РТЦК та СП його повторно викликати й відправити до військової частини", - йдеться у матеріалах справи.

Суд проаналізував все і визнав чоловіка винним.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині чоловіка судили за ухилення від мобілізації. Він пояснив, що планує оформити офіційний догляд за тяжкохворою матір’ю, і саме тому відмовився від проходження ВЛК.