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Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Экс-заместителю начальника одного из отделов областной прокуратуры сообщили о подозрении в недостоверном декларировании. Следствие установило, что в течение длительного времени чиновник занимал большие суммы наличных денег у местного предпринимателя.

По данным ГБР, ссуды длились по меньшей мере три года. Сумма каждого долга составляла от двух до двадцати тысяч долларов США. При этом чиновник оформлял расписки, указывая, что средства вроде бы пойдут на покупку авто или инвестиции в недвижимость. Однако, по версии следователей, возвращать эти деньги он не планировал и использовал свой служебный статус во избежание ответственности и давления со стороны кредитора.

В течение пяти лет должностное лицо не отражало эти обязательства в своих ежегодных электронных декларациях, в нарушение требований закона. Следователи считают, что это было сознательным шагом для маскировки долга и избегания возможной ответственности. Общая сумма заемного составляет 52 тысячи долларов США. В марте 2025 года фигурант дела покинул должность в органах прокуратуры.

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