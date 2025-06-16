Наводила авіаудари та збирала вибухівку для терактів: на Хмельниччині затримали агентку ФСБ

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Служби безпеки затримала агентку ФСБ, яка наводила удари Росії по Хмельниччині та виготовляла вибухівку для терактів. Їй загрожує довічне

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами справи, зрадницею виявилася 59-річна місцева безробітна, яку завербували через Telegram-канали.

Ворожа агентка мала відслідковувала локації Сил оборони і передавала їхні координати окупантам. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ.

Одночасно фігурантка отримала від куратора вказівку на виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП). За інструкцією ФСБ жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки, однак не встигла їх зібрати.

СБУ затримала зловмисницю "на гарячому", коли вона шпигувала поблизу військової частини. У фігурантки вилучили мобільний телефон із доказам роботи на ФСБ. Під час обшуків за місцем проживання в агентки знайшли складники до вибухового пристрою.

Слідчі повідомили жінці про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.