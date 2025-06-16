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16 июня 2025, 11:15

Наводила авиаудары и собирала взрывчатку для терактов: в Хмельницкой области задержали агентку ФСБ

16 июня 2025, 11:15
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фото: СБУ
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Службы безопасности задержала агентку ФСБ, которая наводила удары России по Хмельнитчине и производила собирала для терактов. Ей грозит пожизненное

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По материалам дела, предательницей оказалась 59-летняя местная безработная, которую завербовали через Telegram-каналы.

Вражеская агентка отслеживала локации Сил обороны и передавала их координаты оккупантам. Среди приоритетных целей врага были запасные командные пункты и административные здания ВСУ.

Одновременно фигурантка получила от куратора указание на изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ). По инструкции ФСБ женщина приобрела все необходимые компоненты взрывчатки, однако не успела их собрать.

СБУ задержала злоумышленницу "на горячем", когда она шпионила возле воинской части. У фигурантки изъяли мобильный телефон по доказательствам работы на ФСБ. В ходе обысков по месту жительства у агентки нашли составляющие к взрывному устройству.

Следователи сообщили женщине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента, который планировал совершить теракт в Одессе.

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