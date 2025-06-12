Налоговик из Хмельнитчины сядет за решетку из-за ДТП, в котором пострадали три женщины

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Суд признал бывшего должностного лица налоговой службы виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к тяжким телесным повреждениям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

ДТП произошло 14 июля 2023 года недалеко от села Правдовка Хмельницкого района. Налоговик за рулем собственного авто при обгоне не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. Поэтому машина пострадавших съехала на обочину и врезалась в дерево.

В ДТП пострадали пассажиры другого авто: две женщины 58 и 32 лет получили легкие и средние травмы, а 53-летняя женщина потеряла селезёнку.

Расследование показало, что водитель был трезв, но именно его грубое нарушение ПДД стало причиной аварии.

Суд назначил ему 3 года заключения и запрет на управление автомобилем на 3 года.

Напомним, в Хмельницкой области пьяный водитель насмерть сбил человека и скрылся.