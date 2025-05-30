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30 травня 2025, 15:50

На Хмельниччині судитимуть працівника митниці, який організував вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон

30 травня 2025, 15:50
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фото: freepik.com
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За матеріалами Державного бюро розслідувань судитимуть колишнього митника з Хмельницького, протиправну діяльність якого із вивезення військовозобов’язаних за кордон викрив спільник

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За суму від 7 до 12 тис. доларів США митник організував переправлення чоловіків до Румунії. Він гарантував проїзд із Хмельницького поза усіма блокпостами до наближеної ділянки кордону, а звідти чоловіки мали б покидати Україну пішки.

Крім того, за 15 тис. доларів він пропонував оформити неправдиві відомості чоловікам про нібито перебування на утриманні трьох неповнолітніх дітей, які проживають за межами України або ж вносити їх дані до системи "Шлях".

Зловмисника було затримано "на гарячому" під час одержання частини грошей.

Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, скандальну очільницю Хмельницької обласної МСЕК Крупу звільнили з посади.

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ДБР ухилення від мобілізації виїзд за кордон Хмельницька область митниця схема
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