На Хмельниччині судитимуть працівника митниці, який організував вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон

фото: freepik.com

За матеріалами Державного бюро розслідувань судитимуть колишнього митника з Хмельницького, протиправну діяльність якого із вивезення військовозобов’язаних за кордон викрив спільник

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За суму від 7 до 12 тис. доларів США митник організував переправлення чоловіків до Румунії. Він гарантував проїзд із Хмельницького поза усіма блокпостами до наближеної ділянки кордону, а звідти чоловіки мали б покидати Україну пішки.

Крім того, за 15 тис. доларів він пропонував оформити неправдиві відомості чоловікам про нібито перебування на утриманні трьох неповнолітніх дітей, які проживають за межами України або ж вносити їх дані до системи "Шлях".

Зловмисника було затримано "на гарячому" під час одержання частини грошей.

Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, скандальну очільницю Хмельницької обласної МСЕК Крупу звільнили з посади.