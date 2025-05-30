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30 мая 2025, 15:50

На Хмельнитчине будут судить работника таможни, организовавшего вывоз военнообязанных мужчин за границу

30 мая 2025, 15:50
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фото: freepik.com
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По материалам Государственного бюро расследований будут судить бывшего таможенника из Хмельницкого, противоправную деятельность которого по вывозу военнообязанных за границу разоблачил сообщник

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

За сумму от 7 до 12 тыс. долларов США таможенник организовал переправку мужчин в Румынию. Он гарантировал проезд из Хмельницкого вне всех блокпостав к приближенному участку границы, а оттуда мужчины должны покидать Украину пешком.

Кроме того, за 15 тысяч. долларов он предлагал оформить ложные сведения мужчинам о якобы пребывании на иждивении трех несовершеннолетних детей, проживающих за пределами Украины или же вносить их данные в систему "Путь".

Злоумышленник был задержан "на горячем" при получении части денег.

Ему грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, скандальную главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу уволили с должности.

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