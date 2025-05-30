На Хмельнитчине задержали агента ФСБ, который наводил российские ракеты на аэродромы ВСУ
Сотрудники Службы безопасности разоблачили агента российской ФСБ, который собирал разведывательные данные для огневого поражения аэродромов ВСУ на Западе Украины. Предателю грозит пожизненное заключение
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Предателем оказался 53-летний безработный житель Хмельницкой области. Он попал в поле зрения РФ как прокремлевский комментатор в Telegram-каналах.
Основной задачей агента было выявление взлетно-посадочных полос ВСУ в западных областях Украины и отслеживание "графика" боевых вылетов на аэродромах. Враг планировал использовать эту информацию для ракетно-дроновых ударов по военной авиации Сил обороны.
СБУ заблаговременно разоблачила вражеского агента. Предателя задержали по месту жительства. В ходе обыска у него изъяли телефон, на котором фигурант готовил "отчет" для ФСБ.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении СБУ.
Напомним, ранее в Хмельницкой области правоохранители разоблачили агентку российской военной разведки, которая охотилась на аэродромы ВСУ.