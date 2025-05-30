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Сотрудники Службы безопасности разоблачили агента российской ФСБ, который собирал разведывательные данные для огневого поражения аэродромов ВСУ на Западе Украины. Предателю грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Предателем оказался 53-летний безработный житель Хмельницкой области. Он попал в поле зрения РФ как прокремлевский комментатор в Telegram-каналах.

Основной задачей агента было выявление взлетно-посадочных полос ВСУ в западных областях Украины и отслеживание "графика" боевых вылетов на аэродромах. Враг планировал использовать эту информацию для ракетно-дроновых ударов по военной авиации Сил обороны.

СБУ заблаговременно разоблачила вражеского агента. Предателя задержали по месту жительства. В ходе обыска у него изъяли телефон, на котором фигурант готовил "отчет" для ФСБ.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, ранее в Хмельницкой области правоохранители разоблачили агентку российской военной разведки, которая охотилась на аэродромы ВСУ.