Готувала атаки на аеродроми ЗСУ: на Хмельниччині затримали агентку РФ

фото: СБУ

На Хмельниччині співробітники Служби безпеки та Нацполіції викрили агентку російської воєнної розвідки (ГРУ). Зловмисниця збирала дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Силах оборони на Заході України. Їй "світить" довічне ув'язнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Пріоритетними цілями окупантів були аеродроми і транзитні склади зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ.

За даними слідства, щоб скоригувати удари по цих об’єктах, РФ дистанційно завербувала 26-річну місцеву наркозалежну жительку, яка шукала "легкі гроші" в Телеграм-каналах. Серед завдань агентки також було проведення розвідки біля військового аеродрому в одній із західних областей України.

Виявилося, що за гроші окупантів вона орендувала квартиру поблизу логістичного центру ЗСУ. З вікна конспіративної оселі російська агентка фіксувала час прибуття на об’єкт військової техніки та графік її технічного обслуговування.

Водночас фігурантка використовувала "спостережний пункт" для виявлення маршрутів мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір логістичної бази. За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для удару по військовій частині "в обхід" ППО в момент найбільшого зосередження особового складу і техніки Сил оборони.

Правоохоронці зірвали ворожі наміри і затримали зрадницю у тимчасовому помешканні. У жінки вилучили мобільний телефон, через який вона контактувала з воєнною розвідкою РФ.

Наразі фігурантці оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", ― йдеться у повідомленні.