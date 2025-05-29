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Служба безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ у Харківській області

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Зловмисник розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону. Зокрема, завданням агента було знайти і запропонувати дороги в "обхід" оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби.

Ще одним його завданням було наведення керованих авіабомб росіян на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі.

Під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону. Зібрані координати він позначав на гугл-картах, а потім відповідні скріншоти надсилав своєму куратору з ФСБ.

Співробітники СБУ викрили інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримали за місцем проживання.

Зраднику повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Донеччині затримали агентів ФСБ, які наводили ракетно-бомбові удари по Костянтинівці.