Готувався прорив ДРГ на північ Харківщини: СБУ затримала російського інформатора
Служба безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ у Харківській області
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
Зловмисник розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону. Зокрема, завданням агента було знайти і запропонувати дороги в "обхід" оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби.
Ще одним його завданням було наведення керованих авіабомб росіян на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.
За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі.
Під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону. Зібрані координати він позначав на гугл-картах, а потім відповідні скріншоти надсилав своєму куратору з ФСБ.
Співробітники СБУ викрили інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримали за місцем проживання.
Зраднику повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.
Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, раніше на Донеччині затримали агентів ФСБ, які наводили ракетно-бомбові удари по Костянтинівці.