Враг вторую ночь подряд атакует Хмельнитчину: есть повреждения
Вторую ночь подряд враг наносит удары по Хмельнитчине. В понедельник, 26 мая, снова произошла комбинированная вражеская атака
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.
По предварительным данным, среди гражданского населения пострадавших нет. Однако зафиксированы повреждения частных домохозяйств и предприятий.
"Все детали сообщим позже", – отметил Тюрин.
Напомним, в ночь на 25 мая Хмельницкая область подверглась ракетным обстрелам со стороны России. В результате атаки погибли четверо гражданских , пятеро получили ранения. Повреждена жилищная и социальная инфраструктура.
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