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На Хмельниччині винесли вирок чоловіку та жінці, які катували літню сусідку. Пенсіонерку врятувало лише те, що вона встигла викликати поліцію

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

На Хмельниччині судили чоловіка та жінку, які катували 68-річну місцеву жительку. Чоловік отримав 7 років 6 місяців ув'язнення, а жінка - 5 років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Подія сталась влітку минулого року. Тоді 27 річний чоловік та 35-річна жінка увірвались до будинку 68-річної сусідки зловмисниці й почали бити та душити потерпілу, погрожували їй убивством і навіть завдали декілька поранень ножем.

Коли пенсіонерка втратила свідомість, зловмисники повантажили її у багажник та хотіли вивезти в лісосмугу. Проте саме в цей момент приїхала поліція, бо потерпіла встигла зателефонувати на 102, коли зловмисники почали виламувати двері до її будинку.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині чоловік вбив 78-річного батька через сварку. Він завдав по голові й тілу потерпілого понад десять ударів.