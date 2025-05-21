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В Хмельницкой области вынесли приговор мужчине и женщине, которые пытали пожилую соседку. Пенсионерку спасло только то, что она успела вызвать полицию

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, передает RegioNews.

В Хмельницкой области судили мужчину и женщину, которые пытали 68-летнюю местную жительницу. Мужчина получил 7 лет 6 месяцев заключения, а женщина – 5 лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Событие произошло летом прошлого года. Тогда 27-летний мужчина и 35-летняя женщина ворвались в дом 68-летней соседки злоумышленницы и начали избивать и душить потерпевшую, угрожали ей убийством и даже нанесли несколько ранений ножом.

Когда пенсионерка упала в обморок, злоумышленники погрузили ее в багажник и хотели вывезти в лесополосу. Однако именно в этот момент приехала полиция, потому что потерпевшая успела позвонить по телефону на 102, когда злоумышленники начали выламывать двери в ее дом.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина убил 78-летнего отца из-за ссоры. Он нанес по голове и телу потерпевшего более десяти ударов.