13:11  21 мая
В Запорожье будут судить супружескую пару, которая за 60 тыс. грн помогала дезертирам
12:16  21 мая
На Волыни будут судить командира воинской части, незаконно насчитавшего подчиненным более 1,2 млн грн
12:40  21 мая
На Львовщине полицейские задержали подростков, распространивших видео с откровенным контентом
UA | RU
UA | RU
21 мая 2025, 23:05

Ворвались в дом и начали избивать: на Хмельнитчине судили мужчину и женщину, которые пытали пенсионерку

21 мая 2025, 23:05
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Хмельницкой области вынесли приговор мужчине и женщине, которые пытали пожилую соседку. Пенсионерку спасло только то, что она успела вызвать полицию

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, передает RegioNews.

В Хмельницкой области судили мужчину и женщину, которые пытали 68-летнюю местную жительницу. Мужчина получил 7 лет 6 месяцев заключения, а женщина – 5 лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Событие произошло летом прошлого года. Тогда 27-летний мужчина и 35-летняя женщина ворвались в дом 68-летней соседки злоумышленницы и начали избивать и душить потерпевшую, угрожали ей убийством и даже нанесли несколько ранений ножом.

Когда пенсионерка упала в обморок, злоумышленники погрузили ее в багажник и хотели вывезти в лесополосу. Однако именно в этот момент приехала полиция, потому что потерпевшая успела позвонить по телефону на 102, когда злоумышленники начали выламывать двери в ее дом.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина убил 78-летнего отца из-за ссоры. Он нанес по голове и телу потерпевшего более десяти ударов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение Избиение
В Киеве мужчина во время застолья ударил знакомого ножом в грудь
21 мая 2025, 19:25
Застолье со смертельным финалом: на Ровенщине мужчину будут судить за жестокое убийство
21 мая 2025, 12:23
В Днепре мужчину будут судить за избиение и мошенничество
20 мая 2025, 15:49
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
На Волыни военного обворовали супругов аферистов прямо из СИЗО
21 мая 2025, 21:55
Война нуждается в решениях по существу: журналист Бутусов мобилизовался в Нацгвардию
21 мая 2025, 21:45
"Возьмите командира в плен, других нах*й": в CNN получили перехват, где российский командир приказывает расстрелять украинских пленных
21 мая 2025, 21:35
Портнова убила коррупцию в судах, которую он сам и создал
21 мая 2025, 21:15
Дроны и артиллерия: россияне ударили по жилым домам на Днепропетровщине – в ОВА показали последствия
21 мая 2025, 20:55
В Запорожской области российский дрон попал в дом
21 мая 2025, 20:45
Искали быстрого заработка: в Закарпатье агенты РФ получили сроки
21 мая 2025, 20:30
Тело лежало на глазах у детей и родителей: в СМИ рассказали новые детали убийства Андрея Портнова в Испании
21 мая 2025, 19:55
В Киеве мужчина во время застолья ударил знакомого ножом в грудь
21 мая 2025, 19:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Татьяна Даниленко
Максим Жорин
Максим Жорин
Все блоги »