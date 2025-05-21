Застілля зі смертельним фіналом: на Рівненщині чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство

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Перед судом постане 53-річний житель Острога, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть людини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у березні 2024 року.

Під час спільного розпивання алкоголю між двома чоловіками — 55-річним і на той час 52-річним — виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. У ході сутички молодший учасник конфлікту наніс старшому не менше чотирьох ударів ногами та дерев'яною ступою по голові.

Потерпілого з тяжкими травмами — переломами кісток лицевого черепа, забоєм мозку та набряком — госпіталізували до лікарні. Через шість днів він помер.

Підозрюваному повідомили про підозру. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Серед обтяжуючих обставин — вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння. Водночас пом'якшуючими є щире каяття та сприяння слідству.

Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запорізькій області вітчим вбив пасинка та закопав його тіло.