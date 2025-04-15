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На Житомирщині винесли вирок жінці, яка побила свою маленьку доньку. Виявилось, що в цієї жінки раніше вже забирали батьківські права

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

Малинський районний суд Житомирської області розглянув справу проти жінки, яку обвинувачували в нанесенні побоїв дитині. Жінка в стані сп'яніння завдала два удари по обличчю малолітній доньці. Причиною стало те, що дитина відмовлялась їсти. Внаслідок удару у дівчинки були тілесні ушкодження у вигляді синців та саден, що за висновком судово-медичної експертизи належать до легкого ступеня тяжкості.

На суді жінка визнала свою провину. Суд врахував наявність обтяжуючих обставин. Зокрема, у характеристики з місця проживання писали про негативні риси особистості жінки. Відомо, що раніше її позбавляли батьківських прав щодо інших трьох дітей.

Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді 200 годин громадських робіт.

Нагадаємо, раніше в Полтаві чоловік побив 11-місячну доньку. Поліцію викликав 63-річний дідусь дитини. Виявилось, що п'яний батько дитини завдав тілесні ушкодження дівчинці. Немовля госпіталізували до лікарні.