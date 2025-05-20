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20 травня 2025, 23:35

Вдарив ножем в живіт: на Хмельниччині судили солдата, який вбив військового

20 травня 2025, 23:35
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На Хмельниччині солдат отримав вирок за вбивство побратима. Інші військові підтвердили, що між чоловіками був конфлікт

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Хмельниччині судили солдата, який вдарив іншого військового ножем у живіт. Внаслідок удару потерпілий помер. Відомо, що обидва (і зловмисник, і потерпілий) були в п'яному стані.

На суді військовий частково визнав провину. Він заявив, що дійсно вдарив потерпілого ножем, але зробив це для оборони. Під час слідчого експерименту він також розповів, що він та інші військові вживали спиртне у місці тимчасової дислокації підрозділу.

За словами обвинувачуваного, потерпілий в цей день його бив. Тоді він взяв ніж, припускаючи, що той знову його вдарить. Двоє військових підтвердили, що між нападником та загиблим був словесний конфлікт.

Суд визнав військового винним. Йому призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, та зобов'язали його виплатити матері загиблого 8,5 мільйона гривень компенсації.

Нагадаємо, раніше на Львівщині судили військового, який пішов у СЗЧ та вбив свою матір. Вони посварились, і тоді він тяжко побив кулаком та дерев’яним руків’ям молотка жінку, після чого топтався ногами по її тулубу. Від отриманих травм через кілька днів жінка померла.

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