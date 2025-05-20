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20 травня 2025, 17:59

Вистрелив у голову з рушниці: у Запорізькій області вітчим вбив пасинка та закопав його тіло

20 травня 2025, 17:59
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Фото: Нацполіція
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У Запорізькій області викрили чоловіка, який вбив 20-річного хлопця. Це опинився вітчим

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

У селищі Кам'яне під час розпиття алкогольних напоїв вітчим під час конфлікту застрелив пасинка з рушниці. Його тіло та сліди злочину чоловік приховав. Тепер його затримали та повідомили про підозру.

До правоохоронців 16 травня звернулась дівчина. Вона повідомила, що її хлопець пішов у гості й не повернувся, на телефонні дзвінки не відповідає. Тоді поліція розпочала його пошуки.

39-річний вітчим хлопця намагався заплутати слідство. Він казав, що хлопець був у нього в гостях, але пішов після застілля. Проте поліція запідозрила чоловіка. Тоді правоохоронці розшукали тіло зі слідами насильницької смерті, яке було закопано на території місцевого кар’єру.

Потім з'ясувалось, що під час застілля хлопець та його вітчим почали сваритися. Згодом чоловік ухопив рушницю та вистрелив пасинку в голову. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник на автомобілі відвіз тіло до кар’єру та закопав. Мобільний телефон жертви чоловік викинув у водойму. Згодом він повернувся додому, сховав зброю, прибрав у будинку та змив кров убитого.

"39-річного чоловіка затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть чоловіків, які ледь не вбили жінку. Вони побили знайому й обікрали її, а потім збирались підпалити її будинок, щоб вона загинула.

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