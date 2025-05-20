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20 мая 2025, 23:35

Ударил ножом в живот: на Хмельнитчине судили солдата, убившего военного

20 мая 2025, 23:35
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Иллюстративное фото
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В Хмельнитчине солдат получил приговор за убийство побратима. Другие военные подтвердили, что между мужчинами был конфликт

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Хмельнитчине судили солдата, который ударил другого военного ножом в живот. В результате удара потерпевший скончался.

На суде военный частично признал вину. Он заявил, что действительно ударил потерпевшего ножом, но сделал это для обороны. В ходе следственного эксперимента он также рассказал, что он и другие военные употребляли спиртное в месте временной дислокации подразделения.

По словам обвиняемого, потерпевший в этот день его избивал. Тогда он взял нож, предполагая, что тот снова его ударит. Двое военных подтвердили, что между нападающим и погибшим был словесный конфликт.

Суд признал военного виновным. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы, и обязали его выплатить матери погибшего 8,5 миллиона гривен компенсации.

Напомним, ранее во Львовской области судили военного, который ушел в СЗЧ и убил свою мать. Они поссорились, и тогда он тяжело избил кулаком и деревянной рукояткой молотка женщину, после чего топтался ногами по ее туловищу. От полученных травм через несколько дней женщина скончалась.

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