На Хмельнитчине мужчина сядет на два года за домашнее насилие

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В Белогорье Хмельницкой области 41-летний мужчина приговорен к двум годам ограничения свободы за систематическое домашнее насилие над женой

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина долгое время оскорблял и унижал свою 37-летнюю жену, создавая дома конфликтные ситуации и угрожая физической расправой. Несмотря на наличие троих детей в семье, обидчик продолжал оказывать психологическое давление на женщину.

В течение года полицейские не раз составляли на мужчину административные протоколы за совершение домашнего насилия.

Белогорский районный суд трижды привлекал его к административной ответственности, однако мужчина и дальше продолжал издеваться над семьей.

После очередных фактов насилия следователи Шепетовского районного управления полиции открыли уголовное производство. Обвинительный акт был передан в суд.

Белогорский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание - два года ограничения свободы.

Напомним, на Волыни муж забил свою жену до смерти из-за ревности.

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