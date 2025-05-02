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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Фігурант ошукав матір та сестру військовослужбовця. Попередньо сестра військового у соцмережі Facebook опублікувала пост, що її брат безвісти зник у зоні бойових дій. Побачивши допис, чоловік вийшов на зв'язок з жінкою. Скориставшись уразливим станом потерпілих, він переконав сестру та матір бійця, що знайшов їхнього родича і той нібито поранений.

У подальшому, чоловік запевнив, що за гроші може організувати переправлення військового із зони бойових дій в тил.

Жінки зрозуміли, що їх хочуть ошукати, під час здачі матір’ю ДНК у Львові для підтвердження загибелі сина. У той час до однієї з жінок подзвонив фігурант і запитав, чи готові вони оплатити за перевезення їхнього живого родича у Хмельницький. Після цього вони одразу звернулись до правоохоронців та в подальшому діяли під їх контролем.

Фігуранта затримали після того, як він отримав 4000 доларів від потерпілих.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються інші факти протиправної діяльності підозрюваного. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Сумщині судитимуть жінку, яка шахрайством виманила в родичів загиблих і полонених військових 3 млн грн.