На Хмельниччині жінка впала в погріб і зламала ногу

фото: ДСНС України у Хмельницькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Хмельницькій області.

Виявилося, що у гаражному масиві на вулиці Миру літня жінка впала в погріб та не могла самостійно вибратися. За допомогою мотузки та твердих нош 75-річну постраждалу дістали на поверхню та передали медикам.

"Внаслідок падіння громадянка отримала перелом ноги", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі врятували жінку, яка впала в льох.