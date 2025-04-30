На Хмельниччині жінка впала в погріб і зламала ногу
Інцидент стався 29 квітня в місті Старокостянтинів. Надзвичайники надали допомогу потерпілій
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Хмельницькій області.
Виявилося, що у гаражному масиві на вулиці Миру літня жінка впала в погріб та не могла самостійно вибратися. За допомогою мотузки та твердих нош 75-річну постраждалу дістали на поверхню та передали медикам.
"Внаслідок падіння громадянка отримала перелом ноги", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Запоріжжі врятували жінку, яка впала в льох.
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