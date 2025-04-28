На Миколаївщині у колодязі виявили тіло жінки

ілюстративне фото: ДСНС України

Трагічна подія трапилася ввечері 26 квітня в селі Станіславчик Первомайського району. Тіло загиблої з криниці дістали рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.

Близко 19:10 надзвичайники отримали інформацію, що в 10-метровому колодязі перебуває людина. Загиблою виявилася жінка 1972 року народження.

"Співробітники ДСНС спустили на дно колодязя рятувальне спорядження, підняли тіло загиблої на поверхню та передали співробітникам поліції", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, 15 квітня в каналізаційному колодязі у Чернівцях знайшли тіло чоловіка.