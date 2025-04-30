На Хмельнитчине женщина упала в погреб и сломала ногу

фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Оказалось, что в гаражном массиве по улице Мира пожилая женщина упала в погреб и не могла самостоятельно выбраться. С помощью веревки и твердых ношей 75-летнюю пострадавшую достали на поверхность и передали медикам.

"В результате падения гражданка получила перелом ноги", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Запорожье спасли упавшую в погреб женщину.