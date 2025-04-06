У Хмельницькій області під час ракетної атаки постраждала жінка
На Хмельниччині місцева жителька отримала поранення під час ракетної атаки, також пошкоджено приміщення і транспортні засоби
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Фейсбуці, передає RegioNews.
"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО знищили одну ворожу російську ракету. На жаль, внаслідок атаки місцева жителька отримала травми — уламками скла їй порізало ногу", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що пошкоджено приміщення житлового будинку, літньої кухні, два підсобних приміщення та три автомобілі.
Нагадаємо, Генштаб оновив втрати росіян у війні.
На Хмельниччині ділки продавали підроблені гаджети Apple: їх відправили під судВсі новини »
05 квітня 2025, 01:02Вночі ППО збила понад 40 російських "шахедів" та БпЛА імітаторів
04 квітня 2025, 09:20Нічна атака: скільки БпЛА Росія запустила по Україні
03 квітня 2025, 10:25
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Українська ППО збила лише одну з шести балістичних ракет
06 квітня 2025, 15:09Внаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждав офіс відомого телеканалу
06 квітня 2025, 14:29РФ завдала авіаудару по Куп’янську, є постраждалі
06 квітня 2025, 13:55На Херсонщині росіяни вбили 63-річного чоловіка
06 квітня 2025, 13:26У Миколаєві росіяни знищили 3 приватні будинки, ще понад 30 пошкодили
06 квітня 2025, 12:55У Києві приспустили прапори і заборонили розважальні заходи: названа причина
06 квітня 2025, 12:36У Києві внаслідок ракетної атаки загинула людина, ще троє поранені
06 квітня 2025, 11:35Росіяни зранку атакували Херсон - загинув чоловік
06 квітня 2025, 10:52Генштаб оновив втрати росіян у війні
06 квітня 2025, 09:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні