У Хмельницькій області під час ракетної атаки постраждала жінка

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На Хмельниччині місцева жителька отримала поранення під час ракетної атаки, також пошкоджено приміщення і транспортні засоби

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Фейсбуці, передає RegioNews.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО знищили одну ворожу російську ракету. На жаль, внаслідок атаки місцева жителька отримала травми — уламками скла їй порізало ногу", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що пошкоджено приміщення житлового будинку, літньої кухні, два підсобних приміщення та три автомобілі.

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