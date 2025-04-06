В Хмельницкой области во время ракетной атаки пострадала женщина
В Хмельницкой области местная жительница получила ранения во время ракетной атаки, также повреждены помещения и транспортные средства
Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Фейсбуке, передает RegioNews.
"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО уничтожили одну вражескую российскую ракету. К сожалению, в результате атаки местная жительница получила травмы - обломками стекла ей порезало ногу", - говорится в сообщении.
Известно, что повреждены помещения жилого дома, летней кухни, два подсобных помещения и три автомобиля.
Напомним, Генштаб обновил потери россиян в войне.
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