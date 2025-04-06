Генштаб оновив втрати росіян у війні
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 6 квітня 2025 року
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку відомства у Фейсбуці.
Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 06.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 923 670 (+1330) осіб;
- танків - 10 554 (+13) од.;
- бойових броньованих машин - 21 972 (+20) од.;
- артилерійських систем - 25 786 (+56) од.;
- РСЗВ - 1354 (+4) од.;
- засоби ППО - 1124 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31 846 (+68) од.;
- крилатих ракет - 3130 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 43 050 (+96) од.;
- спеціальної техніки - 3789 (+1) од.
Нагадаємо, на Харківщині вантажівка підірвалась на вибухівці.
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