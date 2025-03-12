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Служба безопасности задержала в Хмельнитчине очередного агента российской военной разведки, известной как ГРУ. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что задержанный шпионил за аэродромами Сил обороны и планировал террористические акты вблизи ТЦК на западе страны.

Фигурантом оказался 30-летний местный безработный. Вражеская спецслужба завербовала его через телеграмм-каналы, где он искал "легкий заработок".

В обмен на деньги оккупанты поручили своему агенту организовать онлайн-трансляцию боевой активности на одном из военных аэродромов региона.

Для этого предатель оборудовал "наблюдательный пункт" прямо в собственном доме, расположенном вблизи режимного объекта ВСУ.

Для совершения теракта агент получил подробные инструкции от своего куратора, включая изготовление взрывчатки из обычных подручных материалов и использование мобильного телефона. Именно этот гаджет должен был быть оснащен специальным программным обеспечением для удаленного отслеживания его перемещений к месту будущей атаки.

Российские спецслужбы планировали дистанционно активировать СВП вместе с исполнителем, чтобы устранить его как нежелательного свидетеля.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили преступную деятельность агента и задержали его.

У подозреваемого изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для сбора разведывательной информации и связи с российской стороной, а также устройство, которое должно быть частью взрывного механизма.

Детективы СБУ сообщили задержанному о подозрении. В настоящее время он находится под арестом без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности совместно с правоохранителями задержали 19-летнюю жительницу Николаева , которая сотрудничала с РФ. По указанию противника она планировала организовать теракт у областного управления полиции.