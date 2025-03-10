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10 березня 2025, 15:05

У Черкасах викрили групу комуністів, які писали листи подяки Путіну

10 березня 2025, 15:05
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фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила та нейтралізувала в Черкасах угруповання колишніх комуністів

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що підривною діяльністю ворожого осередку дистанційно керував колишній депутат-комуніст Петро Симоненко. На початку повномасштабного вторгнення він утік до Росії під охороною російського спецназу.

На замовлення країни-агресора Симоненко створив підпільне угруповання, до якого залучив колишнього народного депутата-комуніста, ексголову міської організації Компартії, її секретаря та ідеологічного функціонера.

Згідно з матеріалами розслідування, учасники угруповання публічно виправдовували збройну агресію РФ і воєнні злочини, зокрема ракетний обстріл Охматдиту та масові вбивства, скоєні в Бучі.

Зафіксовано також, як ці особи поширювали проросійські наративи, спілкуючись із місцевими жителями, та висловлювали підтримку окупантам. Крім того, встановлено, що від імені угруповання вони готували листи до президента РФ, вихваляючи його дії та закликаючи відновити колишній СРСР.

Фігуранти проводили свої зустрічі в замаскованому офісному приміщенні, яке раніше належало забороненій Компартії.

Під час обшуків у їхніх квартирах та місцях роботи в Черкасах і Києві правоохоронці виявили заборонену символіку, комп'ютерну техніку й мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили всім 4-м зловмисникам про підозру. Їх звинувачують у виправданні та запереченні збройної агресії РФ проти України, а також у глорифікації її учасників, що здійснено організованою групою.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила російського "крота" в Державному космічному агентстві.

Раніше ми повідомляли, що СБУ викрили "крота" серед операторів БпЛА. 37-річний чоловік передавав дані російській ФСБ. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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