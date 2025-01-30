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30 січня 2025, 17:53

Фейкове посвідчення за 20 тисяч: на Тернопільщині викрили аферистів, які торгували підробленими водійськими документами

30 січня 2025, 17:53
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Фото: Auto24
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Продавали фейкові посвідчення зловмисники через інтернет

Про це повідомляє Прокуратура Тернопільської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили шестеро злочинців. Вони виготовляли фальшиві водійські посвідчення з голографічними захисними елементами, та збували їх на території кількох областей України.

Поліцейські з'ясували це, коли побачили у водіїв підроблені документи. Згодом стало відомо, що водії придбали ці фейкові посвідчення в інтернеті. Аферисти продали близько 400 фейкових документів. Ціна підробки залежно від складності коштувала 11-20 тисяч гривень.

"За попередніми даними, прибуток, отриманий організованою групою від незаконної діяльності, становить понад 35 млн гривень", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викриття подібної схеми у Києві. Там автоінструктор пропонував майбутнім водіям з першого разу скласти іспит на отримання посвідчення за тисячу доларів.

Також повідомлялося, що на Одещині пенсіонерки влаштували бізнес на підробних документах. Жінки влаштовували ухилянтів на морські судна, щоб вони згодом могли втекти за кордон. Свої "послуги" жінки оцінили в 6 тисяч доларів.

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