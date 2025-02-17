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17 февраля 2025, 19:33

В Хмельницкой области фельдшер "торговал инвалидностью": как его наказал суд

17 февраля 2025, 19:33
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В Хмельницкой области судили фельдшера, который продавал фиктивные справки об инвалидности. К схеме он привлек еще нескольких медиков

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, передает RegioNews.

По данным следствия, осенью 2023 года фельдшер Волочинской подстанции "скорой помощи" в Хмельницкой области пообещал повлиять на членов областной медико-социальной экспертной комиссии. За 3600 долларов США он пообещал знакомой помощь в оформлении II группы инвалидности. В схему он привлек врача-невропатолога и фтизиатра. Они взяли у женщины еще по 100 долларов США, чтобы она самостоятельно не проходила МСЭК.

После этого обвиняемые начали оформлять фиктивную инвалидность своим пациентам. По данным правоохранителей, фельдшер предложил одной женщине оформить инвалидность за 6 700 долларов США, а затем поднял стоимость услуги до 7 500 долларов США. Другой пациентке, желавшей сменить группу инвалидности, фельдшер предложил помощь за 5 000 долларов США.

В суде признали фельдшера виновным. Ему назначен штраф в размере 93 500 гривен. Его подельникам тоже назначили штрафы – по 85 тысяч гривен.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили дельца в Кировоградской области. Мужчина за 20 тысяч долларов США подделывал для уклонистов справки. С фейковыми справками военнообязанные могли сняться с военного учета. Теперь мужчине грозит до 9 лет заключения.

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