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03 лютого 2025, 17:04

На Закарпатті двоє чоловіків намагалися виїхати за кордон за підробленими документами

03 лютого 2025, 17:04
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фото: ДПСУ
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На кордоні зі Словаччиною прикордонники викрили незаконні наміри двох чоловіків, які намагалися виїхати за підробленими документами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У пункті пропуску "Чоп (Страж)" правоохоронці відмовили у пропуску 50-річному жителю Дніпропетровщини. Він стверджував, що прямує у службових справах та показав наказ про відрядження та посвідчення про відрядження. Однак, під час перевірки документів прикордонники встановили, що вони містять ознаки підробки. Також на підприємстві не підтвердили видачу таких документів.

У пункті пропуску "Малий Березний" прикордонники затримали 46-річного закарпатця, який мав підроблені документи про інвалідність.

Обом чоловікам відмовили у пропуску через кордон. чоловіків можуть притягнути до кримінальної відповідальності за ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни українських прикордонників намагалися підкупити 1320 раз на загальну суму понад 16 млн грн.

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