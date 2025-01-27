Росіяни атакували Хмельницьку область безпілотниками: що відомо

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У ніч на понеділок, 27 січня, росія атакувала безпілотниками Хмельниччину. На території області знищили сім БпЛА типу Shahed

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено вікна та фасад будинку. Повідомлення про травмованих чи загиблих не надходило.

Зазначається, що 27 січня повітряна тривога у Хмельницькій області тривала понад шість годин – з 23:39 до 06:25.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни атакували Україну 104-ма безпілотниками різного типу.

Нагадаємо, війська РФ вночі 27 січня атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру, житлові багатоповерхівки, приватні будинки та промислове підприємство.

Також російські військові обстріляли з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу поранені п’ятеро чоловіків віком від 30 до 39 років.