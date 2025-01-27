Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджене підприємство, пʼятеро поранених
Вранці 27 січня російські військові обстріляли з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу поранені п’ятеро чоловіків віком від 30 до 39 років.
Пошкоджене підприємство.
Нагадаємо, в ніч на 27 січня росіяни запустили по території України 104 безпілотники. Сили ППО збили 57 дронів, ще 39 – локаційно втрачені.
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