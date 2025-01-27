На Івано-Франківщині рятувальники ліквідовують пожежі, що виникли внаслідок ворожих атак

фото: ДСНС Франківщини

На Прикарпатті через російські атаки виникли дві пожежі на об’єкті інфраструктури

Про це у Телеграмі повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Як зазначається, вранці 27 січня РФ атакувала Прикарпаття, внаслідок чого на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях. Постраждалих немає.

"Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу площею 100 кв.м, ліквідація пожежі площею 500 кв. м триває. На місці залучались 58 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російського авіаудару по Харківській області пошкоджень зазнали 13 приватних будинків, одна жінка отримала поранення.

Як повідомлялось, Росія вночі запустила по Україні понад 100 дронів. Військові підтверджують збиття половини безпілотників.

Нагадаємо, упродовж доби РФ завдала 263 удари по Запорізькій області. На щастя, обійшлося без жертв.