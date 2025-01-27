Россияне атаковали Хмельницкую область беспилотниками: что известно

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В ночь на понедельник, 27 января, россия атаковала беспилотниками Хмельницкую область. Силы ПВО уничтожили семь БпЛА типа Shahed

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки повреждены окна и фасад дома. Сообщения о травмированных или погибших не поступало.

Отмечается, что 27 января воздушная тревога в Хмельницкой области продолжалась более шести часов – с 23:39 до 06:25.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью россияне атаковали Украину 104 беспилотниками разного типа.

Напомним, войска РФ ночью 27 января атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела повреждена инфраструктура, жилые многоэтажки, частные дома и промышленное предприятие.

Также российские военные обстреляли из артиллерии Никополь в Днепропетровской области. В результате обстрела ранены пятеро мужчин в возрасте от 30 до 39 лет.