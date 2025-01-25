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25 января 2025, 16:24

Смертельная авария в Хмельницкой области: участник ДТП рассказал детали трагедии

25 января 2025, 16:24
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Водитель буса, ставший участником смертельной аварии в Хмельницкой области, просит свидетелей ДТП откликнуться, дав показания правоохранителям

Об этом в комментарии RegioNews рассказал сам потерпевший и участник аварии по имени Дмитрий, который находится в больнице.

В частности, он рассказал, что является водителем Mercedes Benz Vito с которым столкнулся автомобиль Fiat Linea вблизи села Мицевцы Каменец-Подольского района.

"Ко мне уже позвонил следователь, рассказав, как произошла авария — я лишь частично помню. Я ехал со скоростью 90 км и это уже подтвердили правоохранители. Легковушка выскочила на "встречку" через сплошную полосу и я не успел среагировать на этот маневр" , – отметил мужчина.

В настоящее время Дмитрий находится в больнице, ведь у него сломанный позвонок, ушиб грудной клетки и сотрясение мозга, а его жена, сидевшая на пассажирском сиденье Mercedes Benz Vito, получила ушибы головы и разрывы печени.

"Призываю, чтобы люди, которые были свидетелями этого ДТП, откликнулись и дали правдивые показания следователю", — просит потерпевший водитель.

Напомним, утром, 21 января, на трассе вблизи села Мицевцы Каменец-Подольского района произошло ДТП. Тогда столкнулись Fiat Linea, которым управляла 32-летняя женщина, и Mercedes Benz Vito, за рулем которого находился 43-летний мужчина. В результате аварии водитель Fiat и ее 8-летняя дочь погибли на месте. По факту аварии возбуждено уголовное производство.

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