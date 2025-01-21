На Рівненщині водій збив на переході жінку з дитиною: 1-місячне немовля загинуло

фото: поліція

У Вараші на Рівненщині внаслідок ДТП загинув хлопчик, якому виповнився лише місяць.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненської області.

Трагічний інцидент трапився сьогодні близько 17 години на вулиці Парковій.

За даними правоохоронців, 49-річний житель Вараша за кермом автомобіля Dacia здійснив наїзд на 32-річну місцеву жительку. У момент зіткнення вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході із дитячою коляскою.

У поліції розповіли, що від удару дитина випала із візка. Хлопчика, якому був лише місяць, госпіталізували до реанімації, однак врятувати його життя лікарям не вдалося.

Жінка, за попередньою інформацією, не отримала травм, проте її обстежують медики.

Поліцейські обстежили водія. З'ясувалося, що він був тверезим. Чоловік пояснив, що відволікся на телефонний дзвінок.

Нагадаємо, раніше суд виніс вирок військовому за п'яну ДТП у Рівному, у якій загинула працівниця ТЦК.